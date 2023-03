L’attore hollywoodiano Jonathan Majors è stato arrestato lo scorso sabato a New York con l’accusa di aggressione ai danni di una donna. L’arresto della star di Creed III e di Ant-man and The Wasp: Quantumania è avvenuto in un bar di Brooklyn verso le 11 del mattino, a seguito di una chiamata al 911 in cui una donna di 33 anni avrebbe denunciato di essere stata quasi strangolata dall’attore. La vittima, presunta fidanzata di Majors, ha riportato lievi ferite alla testa e al collo ed è stata trasferita in un ospedale di zona in condizioni stabili.

Un rappresentante di Majors ha però smentito l’accusa, negando qualsiasi coinvolgimento dell’attore: “Non vediamo l’ora di riabilitare il suo nome e chiarire tutto“. Non resta che attendere ulteriori sviluppi sul caso che, nel caso in cui le accuse dovessero rivelarsi fondate, potrebbe mettere a rischio più di un progetto cinematografico in casa Disney.