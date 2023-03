Sabato scorso, a sorpresa, la premier Giorgia Meloni è arrivata al teatro Brancaccio di Roma per assistere allo spettacolo “Amore+Iva” di Checco Zalone. Entrata a luci spente, un minuto prima che si aprisse il sipario, al suo fianco il compagno Andrea Giambruno e il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. Una presenza svelata a tutti gli spettatori in sala dopo un paio di ore di show, alla Zalone maniera: “Non mi fate fare figure di m…. che c’è la presidente del consiglio qua che ha preferito il mio spettacolo al karaoke con Macron”, ha scherzato il comico pugliese.

Le luci si sono riaccese e Meloni ha lasciato il teatro tra la curiosità dei presenti e qualche applauso. Nei giorni scorsi aveva partecipato in collegamento a “Viva Rai2“, nel programma mattutino di Fiorello era intervenuta telefonicamente fingendosi imitatrice di Giorgia Meloni.

Luca Medici, questo il vero nome di Checco Zalone, in un’intervista al Corriere della Sera aveva raccontato come aveva conosciuto la leader di Fratelli d’Italia: “Un’estate ero in vacanza in Puglia con gli amici delle mie figlie, tutti fascistoni, quindi fan di Giorgia. Pure lei era in vacanza lì vicino. E mi mandò un WhatsApp chiedendo di incontrarmi. Io non incontro mai politici, però non volevo deludere i miei amici. Pensai a un caffè in gran segreto, ma loro si ribellarono: ‘La devi invitare a pranzo a Giorgia!‘. Così le ho mandato questo WhatsApp, legga: ‘Abbiamo affittato un villino anni 80 (condonato). Ci sono panzerotti, riso patate e cozze, parmigiana, latticini… Hai allergie e intolleranze, oltre a quelle che già conosciamo?'”. Meloni rispose di essere allergica alle nocciole: “Non ci siamo più visti né sentiti. Mi ha mandato un messaggino per chiedermi come andava lo spettacolo, e io le ho risposto. Tutto qui. Dalla politica mi tengo lontano“, aveva aggiunto il re del botteghino.