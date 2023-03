“Risposte dalla diretta interessata alle domande sull’Oral B poste da Pio e Amedeo in tv”. Esordisce così Naike Rivelli in un reel pubblicato nelle scorse ore su Instagram e diventato presto virale sui social: la figlia di Ornella Muti ha deciso infatti di rispondere personalmente al duo di comici e a Michelle Hunziker su una questione che le sta particolarmente a cuore. Ma andiamo con ordine. Venerdì 24 marzo è andata in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata di Felicissima Sera, il nuovo show di Pio e Amedeo: tra gli ospiti della serata c’era anche Michelle Hunziker che si è prestata ai loro scherzi, dando vita a siparietti esilaranti. Così, dopo averle chiesto se abbia mai avuto “ricadute” hot con il suo storico ex Eros Ramazzotti, i due comici hanno domandato alla conduttrice svizzera di commentare le dichiarazione proprio di Naike Rivelli circa un possibile utilizzo alternativo dello spazzolino elettrico da lei pubblicizzato. Michelle, ovviamente, si è subito dissociata dall’associazione dello spazzolino come sex toy, sottolineando che ci sono altri oggetti appositamente creati per il piacere femminile. Ed è così che Naike ha pensato di replicarle via social: “Voglio rispondere alla signora Hunziker – ha detto -. Penso che ogni donna dovrebbe essere libera di ‘farsi del bene’ come meglio gradisce. So benissimo cosa sono i sex toys guys! Non li amo e mi mettono a disagio, quando ero single x me non funzionavano. Anzi, per me i sex TOYS sono spesso invasivi, brutti da vedere, e non tutte traggono piacere a masturbarsi con un fallo finto. Lasciamo le alternative a gli esperti e alla signora Michel Hunziker! Le ricordo inoltre che ogni donna deve essere libera di procurarsi del bene a modo suo!“, ha concluso perentoria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli)