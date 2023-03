Michelle Hunziker è riuscita a lasciare senza parole anche Pio e Amedeo. La conduttrice svizzera è stata ospite della prima puntata di Felicissima Sera, il nuovo show del duo comico andato in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 24 marzo. Così, tra risate e battute, si è finiti a parlare inevitabilmente del suo rapporto con Eros Ramazzotti. Adesso che stanno per diventare nonni del primogenito della loro figlia Aurora Ramazzotti, i fan sperano infatti più che mai in un ritorno di fiamma tra loro e così Pio e Amedeo le hanno chiesto se dopo il divorzio ci siano mai stati tra loro dei momenti hot. “Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni”, ha detto Michelle parlando del loro buon rapporto. Quindi la stoccata dei comici: “Tu ed Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?”. Al che, Michelle Hunziker ha prontamente risposto con l’ironia che la contraddistingue: “Ogni tanto sì, per educazione”. Poi, vedendo la loro reazione esterrefatta, ha subito ritrattato: “Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato”. Ma il dubbio rimane…