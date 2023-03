Sembra proprio che ci sia una nuova coppia nello star system. Almeno, così si direbbe guardando questo video che immortala un bacio appassionato tra la topmodel Emily Ratajkowski e il cantante Harry Styles. I due sono stati “paparazzati” mente si baciavano per le strade di Tokyo, in Giappone, scambiandosi sguardi d’amore e teneri sorrisi: neanche a dirlo, le immagini hanno fatto presto il giro del mondo, mandando in delirio i fan, colti di sorpresa dall’insolita coppia. D’altra parte, il cantante ex One Direction si è lasciato da poco con Olivia Wilde e in questi mesi gli erano stati attribuiti una serie di flirt, ma mai il suo nome era stato accostato a quello della modella inglese, fresca di divorzio dal padre di suo figlio, Sebastian Bear-McClard. Che abbiano finalmente trovato l’amore insieme? Noi glielo auguriamo.