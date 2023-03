Dai palchi internazionali ai fornelli. Abbandonato (per un attimo) il microfono, Damiano dei Maneskin si improvvisa chef – con tanto di divisa e cappello da cuoco – e pubblica su TikTok il suo video tutorial per fare il pesto genovese. Ma a ben guardare non sfuggono alcuni dettagli: al posto del mortaio usa infatti un grinder, ovvero un tritatabacco (con la sua effige) e come pestello tiene in mano un butt plug, un sex toy usato solitamente per la stimolazione anale. Così trita e mischia aglio, basilico e pinoli, aggiungendo poi parmigiano, percorino e un pizzico di sale, imitando l’inconfondibile mossa del macellaio-influencer Salt Bae. Et voilà, ecco pronto il pesto alla genovese by Damiano David. In verità non sembra molto invitante ma come lui stesso ammette: “Ho mangiato di peggio”.