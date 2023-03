Il Grande Fratello Vip è all’ultimo giro di boa, in tutti i sensi. La casa più spiata d’Italia, in vista della finale, sta perdendo sempre più coinquilini. Il motivo? Effetto della nuova linea dura adottata dall’editore Pier Silvio Berlusconi (anticipata anche da noi di FqMagazine) che ha portato alle ultime espulsioni. A pochi giorni dall’espulsione di Edoardo Donnamaria per alcune uscite ritenute infelici e volgari nei confronti della “fidanzata” (il virgolettato è d’obbligo) Antonella Fiordelisi, nelle scorse ore è accaduto un episodio analogo. Daniele Dal Moro è stato squalificato dal gioco immediatamente, senza attendere la puntata del lunedì. L’ex concorrente della versione nip del reality sarebbe stato allontanato da Cinecittà a causa di alcuni atteggiamenti avuti verso Oriana Marzoli, sua “frequentazione” all’interno della casa. La notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno, ha scosso tutti i concorrenti. A partire proprio dalla fiamma di Daniele, la quale continua a chiedere a Grande Fratello la possibilità remota di poter avere un momento di confronto o chiarimento. Ovviamente, dovendo attendere la puntata di lunedì 20 marzo, la richiesta è stata da subito rigettata.

La concorrente spagnola ha avuto però modo di scrivere una lettera da recapitare a Dal Moro, accompagnata da un uovo e due polaroid scattate insieme, come ha mostrato lo stesso ex concorrente sui social. “Dani, ti scrivo adesso che ci hanno appena detto che non sarai più qui con noi…ti giuro non sai quanto mi dispiace. Sto piangendo mentre ti dico queste parole…mi sento troppo male, sono triste e non sai quanto… mi sarebbe piaciuto salutarti prima di vederti andare via e soprattutto avrei voluto che non te ne andassi”, scrive Oriana nella lettera tra cancellature ed emoticon. E ancora: “Mi dispiace di più per come siamo stati in queste ultime ore…sai quanto ci tengo, l’affetto che provo per te. Mi interessi davvero, te lo giuro. Su cocco. Spero tantissimo che fuori tu abbia voglia di continuare a conoscerci, ti prometto che sarò più tranquilla. Aspettami fuori che appena esco ti voglio vedere e voglio che mi porti in questo “bosco” bellissimo di cui mi parlavi. P.S: Anche se non te lo dicevo, mi piaci come sei. Ci vediamo tra due settimane. Sei bellissimo biondino con gli occhi verdi/azzurri. Oriana”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da D E N Z E L (@daniele_dal_moro)

Al contrario di altri casi analoghi di concorrenti squalificati, Daniele ha deciso di metterci la faccia e di tornare su Instagram per poter dare la sua versione di come sono andati i fatti. Nel post Dal Moro, oltre a ringraziare il pubblico per l’affetto, punta il dito contro la produzione: “La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato. E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un’altra storia che vi racconterò prossimamente”. Tra i commenti comparsi sotto alla fotografia anche quello di Donnamaria: “Poi parliamo un po’ eh”. E non è tutto. Daniele ha deciso di proseguire il discorso nelle stories Instagram, caricando il video del momento incriminato proprio con Oriana. Qui si vede il giovane veneto insistere con la ragazza, mentre lei dice: “Mi fai male”. Daniele ha quindi commentato questi frame: “Se non posso nemmeno più giocare con la ragazza con cui convivo, piango, sorrido e litigo da 5 mesi allora non chiamatelo reality. Andate a chiedere ad Oriana se le stavo facendo male”.