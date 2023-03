Harry e Meghan sono in attesa del terzo figlio? Dopo lo scalpore delle dichiarazioni contenute nell’autobiografia Spare e nella docu-serie di Netflix Harry e Meghan, in cui i due avevano raccontato il loro percorso a partire dal corteggiamento per finire con il ritiro dalla vita di corte, i duchi di Sussex avevano deciso di ritirarsi dalla “scena mediatica”. Adesso però tornano alla ribalta: secondo i rumors starebbero per diventare nuovamente genitori, a distanza di quattro anni dalla nascita di Archie e di due da quella di Lilibet, battezzata in segreto qualche settimana fa. A lanciare lo scoop, già lo scorso mese, era stato il magazine Star: una fonte molto vicina alla coppia avrebbe infatti raccontato che “quando il test è risultato positivo, Meghan e Harry erano increduli. Avere un altro figlio naturalmente non faceva parte dei loro piani”.

Poi i tabloid hanno riproposto la notizia dopo l’ultima uscita pubblica di Meghan Markle in occasione della festa della donna: l’ex attrice ha visitato la sede dell’associazione Harvest Home, sostenuta dalla sua fondazione Archewell, per sostenere la raccolta di abiti per neonati. Il suo look, un total black, ha insospettito i tabloid inglesi, che hanno immediatamente ipotizzato che il nero fosse stato utilizzato proprio per “mascherare” la dolce attesa. Ma non solo: i tabloid hanno lanciato indiscrezioni anche su un ipotetico annuncio che, scrivono, potrebbe arrivare il sei maggio, in concomitanza con la cerimonia di incoronazione di Re Carlo.

Ma cosa c’è di vero? Per ora ancora niente: la notizia non è stata né confermata né smentita dalla coppia. Quel che è certo è che in passato i due hanno dichiarato che, per la tutela del pianeta, non avrebbero avuto più di due figli.