La cantante Elettra Lamborghini si è sfogata attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram contro qualcuno che avrebbe “spoilerato” il suo nuovo singolo in programma. “Ma la gente che spoilera i pezzi altrui, ma ce la fate? Cosa non si fa per qualche like, state fermi con quelle manine del ca**o, non riuscite proprio a non pubblicare sui vostri profili Instagram, dai ma sparite va. Porca tr**a, ma veramente sti mitomani ecco perché voglio sempre la gente fuori dalle pa**e ai videoclip”, queste le parole con cui la cantante si è scagliata contro chi, a detta sua, avrebbe anticipato il suo brano.

Non è chiaro però a chi si rivolga la cantante. indirizzata nello specifico la furia della “Twerking Queen” nostrana. Ospite poco tempo fa del talk show in onda su Rai Due “Stasera c’è Cattelan”, Elettra Lamborghini aveva raccontato il periodo difficile che stava attraversando, aggiungendo anche di aver iniziato un percorso di psicoterapia per risolvere alcuni dei traumi subiti in passato.