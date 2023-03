“Ho iniziato a tremare come una foglia, sembrava sai quei sogni che sembrano realtà però poi ti svegli e dici, stavo sognando”. Lo racconta così Virginia Mingoli, il suo incontro con Tananai. La ragazza è l’artista di strada che il 13 marzo stava cantando “Tango” in via del Corso quando proprio il cantante del brano sanremese (vedi a volte la vita…) è passato di lì e tac, eccolo unirsi a lei. Il Messaggero ha rintracciato Virginia, 20 anni, che ha raccontato: “La prendo come una pacca sulla spalla perché dopo tanti sacrifici… Io abito fuori Roma, quindi per venire qua prendo il treno, con la valigia”. E pensando ai Maneskin che proprio partendo da via del Corso sono partiti alla conquista del mondo, Virginia dice: “Speriamo porti fortuna, già quello che è successo è di buon auspicio”.