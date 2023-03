Immaginate di poter cantare Tango, uno dei successi di Sanremo 2023, insieme a Tananai. È quello che è successo a Virginia Mingoli, un’artista che si stava esibendo per le vie del centro di Roma. Il fatto è avvenuto domenica 12 marzo, in via del Corso: mentre Mingoli stava interpretando il brano della kermesse, si è fermato ad ascoltarla proprio Tananai. Il cantante dopo qualche secondo in cui si è “mimetizzato” fra il pubblico, si è unito a lei cantando davanti a decine di fan. “Sei speciale, non so come ringraziarti”, ha scritto la giovane su TikTok, ringraziando Tananai per il gesto e pubblicando il video della performance, subito diventato virale.