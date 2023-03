“Scendi dal palco, stronz*a!” ha sclamato ridendo Avril Lavigne, quando una giovane ambientalista ha deciso di salire clandestinamente sul palco dei Juno Awards, dove la cantante stava tenendo un discorso di ringraziamento per aver ricevuto il premio TikTok Juno Fan Choice. L’invasione di campo da parte della ragazza, in topless e con bandana e pantaloni rosa, aveva come obiettivo quello di protestare contro una proposta del governo dell’Ontario di costruire case su un terreno protetto, come si evince dalle numerose scritte presenti sul suo corpo.

Mentre Avril inizia a parlare, la manifestante sale sul palco e inizia tranquillamente a passeggiare alle sue spalle, facendo avanti e indietro per il palco, per poi accostarsi vicino alla cantante, che esasperata si volta e la invita, senza giri di parole, a levarsi velocemente di torno, con una voce un po’ innervosita e un po’ sorpresa dall’assurda vicenda. Una volta che la sicurezza ha portato via la donna, Avril ha aggiunto:” Nessuno si azzardi a fare qualcosa stavolta o verrà fuori la canadese che è in me e pianterà un gran casino!”.