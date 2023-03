“Everything Everywhere All at Once” ha fatto jackpot alla cerimonia degli Oscar. Il film, già vincitore di 2 Golden Globe, nella notte fra il 12 e il 13 marzo (ora italiana) si è portato a casa ben 7 statuette. Fra queste, anche quello per la miglior attrice protagonista, assegnato all’attrice malese Michelle Yeoh, prima donna asiatica nella storia a ricevere il prestigioso riconoscimento. “Grazie, per tutti i ragazzini e le ragazzine che mi guardano stasera – ha detto Yeoh – Questo è un faro di possibilità, per capire che i sogni si realizzano, e non lasciate mai che nessuno vi dica che avete superato una certa età”. Ad accompagnare l’attrice nel suo momento di trionfo, oltre ai suoi colleghi, c’era il suo storico compagno Jean Todt, presidente della FIA dal 2009 al 2021 ed ex amministratore delegato della Ferrari, con cui l’attrice è legata da 20 anni.

Pare che l’amore fra Yeoh e Todt sia scoppiato nel 2004 a Shangai, proprio durante un evento della Ferrari. Da allora i due sono inseparabili, e passano gran parte del loro tempo a viaggiare, per lavoro e per diletto. In una vecchia intervista lo stesso Jean Todt aveva dichiarato che lui e la compagna “passano circa 185 giorni in viaggio, circa 70 in Francia e 100 a Ginevra”. Ovviamente Jean non poteva di certo mancare al momento culminante del trionfo della carriera di Yeoh, condividendo con lei questo momento di pura gioia. Il compagno ha pubblicato anche un commento entusiasta su Twitter: “Momento di pura grazia e immensa felicità! Che viaggio! Così orgoglioso di Michelle che ha ricevuto l’Oscar come migliore attrice”.