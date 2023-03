Cantautore, produttore, attore, musicista. Non servivamo noi per dirlo, certamente, ma è bene sottolinearlo: Gigi D’Alessio è un artista a tutto tondo. 56 anni compiuti da poco e una carriera che la metà basterebbe. Reduce dal successo di The Voice Senior e The Voice Kids, D’Alessio si è raccontato al Messaggero, parlando di vita professionale e privata. Di Gigi, infatti, si è raccontato non solo dei dischi venduti, ma anche di cronaca rosa, essendo papà di 5 figli (avuti da 3 donne diverse). “Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un putt*niere“, ha detto. Poi ha ammesso di aver commesso degli errori: “Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati. Scuse alle mie ex? Non ne devo. Le storie d’amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi”. Dal 1986 al 2006, infatti, Gigi d’Alessio è stato sposato con Carmela Barbato (il divorzio ufficiale è arrivato nel 2014). Dal loro amore sono nati tre figli: Claudio (1987), Ilaria (1992) e Luca (2003, conosciuto ormai a tutti come LDA). Claudio lo ha reso nonno di Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021). Poi Gigi D’Alessio ha avuto una storia d’amore con Anna Tatangelo, durata più di 10 anni e sancita dalla nascita di un bimbo, Andrea, nel 2010. Nel 2020 è stata annunciata la loro separazione. Adesso il cantante partenopeo è legato sentimentalmente a Denise Esposito, dalla quale il 24 gennaio 2022 ha avuto il suo quinto figlio, Francesco. I due si sposeranno? Lui non lo esclude. Anna Tatangelo, invece, sta vivendo da poco una nuova storia d’amore.

Intanto Gigi D’Alessio sta portando avanti un progetto di cui va molto fiero: un film autobiografico. “Siamo a buon punto. È la mia storia, vera e pulita com’è. Ho firmato il contratto con la produttrice Maria Grazia Saccà, che ha già trovato un coproduttore americano. Ho anche incontrato lo sceneggiatore Peppe Fiore“, ha detto al Messaggero, spiegando che la pellicola prevede il racconto della sua vita fino al 1992, ovvero l’anno dell’uscita del suo primo album Lasciatemi Cantare. Non reciterà, ma ci sarà ovviamente la sua musica. Sconosciuto, al momento, l’attore che interpreterà il suo ruolo. E adesso sogna un concerto speciale, per il suo Napoli: “Mettiamola così. In piazza Plebiscito il 26 maggio ci sarà il mio concerto in diretta su Rai Uno, che replicherò il 27, 28 e 2 giugno. E forse anche il 1° giugno, visto che sono già sold out. Ovviamente, se tutto va come deve andare, il 4 giugno un concerto gratis per la mia città lo farei molto volentieri. Poi il 10 ci sarebbe anche la finale di Champions“.