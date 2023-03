Chiara Ferragni è rimasta in mutande. No, nessun tracollo per la sua attività da imprenditrice digitale. Anzi, quella va a gonfie vele come dimostra il traguardo dei 29 milioni di seguaci su Instagram raggiunto nelle ultime ore. L’influencer, che nei giorni scorsi ha ammesso come gli ultimi tempi siano stati piuttosto duri per lei e la sua famiglia, ha semplicemente sfoggiato un outfit decisamente audace per una normale mattina di metà marzo. Sarà che le temperature sono già quasi primaverili, ma Chiara si è lasciata alle spalle la porta di casa con una mise che ha sollevato l’ennesimo dibattito tra i suoi follower.

IL LOOK DI CHIARA FERRAGNI FA DISCUTERE – Come mostra l’ultimo post sulla sua pagina Instagram, la Ferragni ha indossato un paio di sneakers di un noto brand di alta moda, collant, mutande nere, giacca di pelle e cappellino. Gli scatti sono accompagnati dall’hashtag #adv che indica una sponsorizzazione, quindi è plausibile pensare che Chiara non si rechi con lo stesso outfit a comprare le arance dal ‘fruttarolo’ di fiducia. Ciononostante sono stati in molti a esprimere le proprie perplessità per il suo abbigliamento, chi in modo più rigoroso e chi buttandola sul ridere.

LE REAZIONI DEI FOLLOWER – “Chiara se lanci la moda delle mutande ci fai sparagnare di comprare i jeans…” scrive qualcuno, e qualcun altro invece esprime preoccupazione: “Chiara tu hai le guardie di sicurezza per andare in giro così. Ma noi se andiamo in giro per Milano così… ho paura solo a pensare cosa possa succedere”, “Ma combinata così per andare dove? Mi auguro solo per fare foto” è il commento di un altro utente ancora. E c’è chi tira in ballo quel “Pensati libera” che Chiara Ferragni ha portato sul palco di Sanremo per osservare: “Pensati pure libera, ma il cattivo gusto rimane, chi va in giro vestita anzi svestita in questo modo, puoi essere magra e bella finché vuoi, ma il trash rimane”. Fa sorridere, infine, il commento di chi la mette su un piano di igiene personale: “In giro con le mutande… non ce la posso fare… Candida presa nella metro di Roma in 3, 2, 1. Via!”.