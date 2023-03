“Stamattina mi stavo recando a Steccato di Cutro per partecipare alla manifestazione in ricordo delle vittime del tragico naufragio ed è stato un viaggio nell’abbandono delle Ferrovie italiane”. Il deputato di Avs, Angelo Bonelli, racconta sui social il viaggio che lo ha portato in Calabria, per la manifestazione in solidarietà ai migranti e ai parenti delle vittime del naufragio sulle coste calabresio. “Prendo alla stazione di Napoli centrale il treno regionale 5577 direzione Cosenza. Dopo 20 minuti di viaggio il treno si ferma in mezzo alle campagne – scrive Bonelli – perché si rompe. Rimaniamo fermi per due ore, quando arriva un treno regionale che affianca il treno rotto. Viene fatto il trasbordo con i passeggeri che salivano sull’altro treno passando per le traversine dei binari. Da cittadino che usa sempre i treni e i mezzi pubblici – aggiunge – trovo vergognose le condizioni in cui si trovano a viaggiare i pendolari. Il ministro Salvini invece di occuparsi del ponte sullo Stretto di Messina, si dovrebbe occupare di far funzionare le ferrovie e i treni regionali”