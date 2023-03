Una notizia che potrebbe rendere felici molti cinefili italiani, ormai in trepidante attesa della notte più importante per la settima arte: dopo il FantaSanremo, che ha fatto impazzire tutti i fan del festival della canzone nostrana, arriva infatti il FantaOscar, promosso da CinecittàNews. Un fantasy game semplice e coinvolgente con l’obiettivo di far divertire e confrontare gli utenti sui film di successo della stagione. Partito grazie al tam tam dei social nelle scorse settimane, Il FantaOscar sta già riscuotendo un grande successo: moltissimi gli utenti che si stanno iscrivendo, pronti a parteciparvi in vista dell’appuntamento della consegna degli Oscar in programma per domenica notte al Dolby Theatre di Los Angeles.

Un meccanismo divertente, ironico e – soprattutto – facile: tutti possono iscriversi al FantaOscar sul profilo Instagram o Facebook di CinecittàNews oppure inviando una mail a news@cinecitta.it entro venerdì. Basta formulare un pronostico sui premiati della serata e comporre la propria squadra con 5 film. A tutti i 55 film candidati agli Oscar è stato assegnato un valore da 7 a 1 fantabiglietti. Ogni partecipante ha a disposizione 15 fantabiglietti per creare una squadra composta obbligatoriamente da 5 film.

Dopo la serata di premiazione, ogni film in lista riceverà un punteggio secondo diversi parametri, che includono i premi vinti (miglior film, regia, interpreti, premi tecnici) ma anche diversi bonus e malus legati all’andamento della serata, come la qualità del discorso di premiazione, eventuali gaffes, applausi e risate della platea, la durata dei ringraziamenti o il look del premiato. Tanti gli spunti diversi per seguire e commentare lo show in tempo reale con tutti i partecipanti.

Entro il 20 marzo la redazione di CinecittàNews pubblicherà i punteggi ufficiali e insindacabili per ogni film. Sommando i punteggi dei film di ogni squadra si otterrà il punteggio definitivo che decreterà la squadra vincitrice o le squadre, in caso di ex aequo, del gioco. L’annuncio del vincitore avverrà sui social network di CinecittàNews: il fortunato avrà l’opportunità di pubblicare sul sito promotore dell’iniziativa la propria personale recensione di uno dei film tra quelli candidati agli Oscar 2023.