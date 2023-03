Le “notti magiche” dei Mondiali di Italia ’90 se le ricordano tutti, così come tutti ricordano Roberto Baggio e Totò Schillaci, coppia d’oro in campo durante quel Campionato del mondo. Ora l’ex calciatore Totò Schillaci è alle prese con una nuova avventura: assieme alla moglie Barbara formano una delle coppie in gara a “Pechino Express” in onda su Sky. Un modo per tornare a vivere a pieno dopo un’esperienza dura e drammatica della quale ha parlato lo stesso Totò: “Il mondo mi è caduto addosso – inizia a raccontare al Corriere della Sera quanto al tumore che lo ha colpito lo scorso anno – sono andato in depressione, avevo paura di morire. In mente mi è venuto di tutto, ma fortunatamente questo brutto male era circoscritto al colon, non ha danneggiato altri organi ed è stato tolto. Non ho più il retto e lo sfintere. Però tra morire e avere questi problemi, meglio qualche piccolo problema”. Una grande forza quella di Schillaci che spiega: “Sono stato operato due volte, poi a distanza di sei mesi mi hanno trovato una piccola macchiolina sulla cervicale, me l’hanno bruciata una settimana fa con la radioterapia e oggi ho i controlli per sapere se tutto è a posto. Ma mi sento bene, vorrei continuare a vivere. E l’esperienza di Pechino Express, girato in India, mi ha dato nuovo coraggio e forza: nonostante le difficoltà la vita va avanti”.