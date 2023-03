Non c’è tregua nel rapporto ormai concluso tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia è alle prese da mesi con il confronto per gli accordi relativi alla separazione. Una settimana fa Il Corriere Della Sera informava che gli avvocati di entrambe le parti non si parlerebbero neanche più, segno della rottura e della mancanza di un punto di incontro. Per questo motivo Totti e Blasi, secondo le indiscrezioni, dovrebbero tornare in un’aula di tribunale molto presto per discutere sul patrimonio in comune e il mantenimento dei figli Christian, Chanel e Isabel.

Nel frattempo le nuove vite amorose dell’ex calciatore e della conduttrice proseguono a gonfie vele. Tanto che, secondo il settimanale Nuovo, Totti vorrebbe sposare presto la compagna Noemi Bocchi, ma qualcosa (o qualcuno) avrebbe infranto questo sogno. Chi? Proprio lei, Ilary Blasi. “L’avrebbe sposata a breve, se non ci fosse stato questo intoppo. Chiudere con Ilary il prima possibile era il suo intento”, ha svelato una fonte alla rivista. Il sogno di ricreare una nuova famiglia con tanto di fedi al dito sembrerebbe essere quindi rimandato di qualche mese. Come la data dell’incontro in tribunale per la separazione consensuale, del resto.

Il settimanale Chi aveva anticipato nei giorni scorsi che martedì 14 marzo i due avrebbero dovuto avere un confronto: l’appuntamento, però, sarebbe slittato ad una nuova data ancora non resa nota. Sul tavolo c’è la discussione sul mantenimento dei figli, che al momento resteranno a vivere con la madre: “Il Capitano dovrebbe tornare sul tema della casa di famiglia, si parlerà della fedeltà coniugale e delle responsabilità di una separazione arrivata come un fulmine a ciel sereno”, si legge. Come finirà? Chissà.