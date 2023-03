Che fine ha fatto “Bzrp Music Session, Vol.53“, ovvero la canzone di Shakira contro l’ex Gerard Piqué? A domandarlo non siamo solamente noi, ma anche alcuni utenti su Twitter (e a ragion veduta). “Raga ma hanno rimosso la canzone di Shakira Bzrp Music Session da Spotify”, scrive su Twitter Righetto, account seguito da più di 212 mila follower. Effettivamente, facendo una ricerca sul servizio musicale di streaming la canzone di Shakira è sparita. O meglio, c’è ma non può essere riprodotta: “Brano non disponibile – si legge cliccando play -. Puoi ancora ascoltare la radio in base a questo artista“. Cos’è accaduto? Su altre piattaforme, come TikTok o Instagram, la canzone è ancora disponibile. “È appena scomparsa, avete ragione”, “L’ho ascoltata fino a ieri! Ma perché?”, “C’è su Apple Music”, sono alcuni dei commenti pubblicato su Twitter dagli utenti. Qualcuno ha inoltre scritto che pare che ciò sia avvenuto perché l’artista potrebbe aver apportato dei cambiamenti al brano. In ogni caso, dopo qualche ora la canzone è tornata disponibile.

Per chi non sapesse minimamente a cosa si sta facendo riferimento, ecco un piccolo recap che può essere utile: lo scorso gennaio, la nota cantautrice colombiana ha pubblicato un singolo – il famigerato Bzrp Music Session, Vol.53 – diretto, senza tanti giri di parole, all’ormai ex Gerard Piqué, con cui è stata insieme per circa 10 anni e dal cui amore sono nati Milan e Sasha. Nella canzone in questione, Shakira canta frasi del tipo: “Sono troppo buona per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te”, “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un Casio. Vai veloce, ma fai lavorare un po’ anche il cervello”. Altro che frecciatine, Shakira ha lanciato tutto l’arco. Da questo momento in poi, tutto il mondo ha parlato della vicenda, tanto che il brano conta 405 milioni di visualizzazioni su YouTube. Non solo. Su TikTok c’è anche chi si è divertito a diffondere il ‘metodo Shakira’ per scoprire se il partner ti tradisce (il trucchetto sta nel tenere sott’occhio la marmellata). Anche Piqué – dirigente sportivo, imprenditore ed ex calciatore spagnolo – non è rimasto con le mani in mano. Anzi, ha ribattutto ad esempio pubblicando sui social un video in cui arrivava al King’s League a bordo proprio di una Twingo. L’ultima novità, in termini di tempo, riguarda invece delle presunte nozze in arrivo. Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, infatti, dopo pochi mesi di relazione ufficiale (e chissà quanti di relazione clandestina) Piqué e la fidanzata Clara Chia Marti sarebbero pronti per il matrimonio: “Desiderano una cerimonia molto intima”. Al posto del coro nuziale di Wagner sceglieranno un brano di Shakira? Chissà, a noi piace sognarlo.