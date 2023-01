Continuano le frecciate a distanza, via social, tra Gerard Piqué e Shakira dopo che i due si sono lasciati. La cantautrice colombiana, tre giorni fa, ha rilasciato una canzone, BZRP, tutta rivolta all’ex e alla sua nuova amante,in cui gli dice “hai lasciato una Ferrari per una Twingo”. Così oggi l’ex difensore del Barcellona ha pubblicato sui social un video in cui arriva al King’s League a bordo proprio di una Twingo.

Video Twitter/King’s League Infojobs