Capita spesso che un’amicizia si trasformi in una grande storia d’amore, ma è molto raro che avvenga il contrario. Non sono in molti a poter contare, dopo la rottura, sull’affetto e l’appoggio del proprio ex. Fortunatamente questo non è il caso di Bruce Willis e Demi Moore, la cui storia d’amore si è conclusa nel migliore dei modi. Quando un anno fa la star di “Die hard” annunciò la sua decisione di porre fine alla sua carriera di attore a causa della sua demenza frontetemporale (nota come FTD), una malattia degenerativa che porta alla morte nel giro di una decina di anni, di cui purtroppo non esiste attualmente una cura, l’ex moglie dell’attore hollywoodiano decise di restare vicina all’amico e alla sua famiglia, accordandosi con l’attuale moglie di Bruce, la modella Emma Heming Willis, per aiutarli ad affrontare la drammatica situazione.

Pochi giorni fa la stessa Heming aveva denunciato le forti difficoltà che la sua famiglia sta affrontando, pregando i fotografi e paparazzi di non pressare l’attore e di non urlargli contro mentre si trova in giro per strada, dato che nella sua delicata condizione l’attore necessita di assoluta tranquillità.

Demi Moore ha ora deciso di trasferirsi a casa di Bruce ed Emma, con i quali aveva già trascorso la quarantena del 2020 durante la pandemia di coronavirus. “Si è trasferita a casa dell’attore e della moglie per aiutarli più che può e non se ne andrà fino alla fine – dichiara il sito “Radar” – Demi è una roccia per la famiglia ed è determinata a garantire che ogni giorno che Bruce trascorrerà sulla terra sia pieno di amore”.

Se da un lato scalda il cuore sapere che Bruce Willis è circondato dall’affetto della sua famiglia e dei suoi amici, dall’altro la notizia aumenta le preoccupazioni sulla sua salute, e molti fan hanno interpretato il trasferimento dell’amica in casa Willis come il possibile segno di un peggioramento delle condizioni dell’attore.