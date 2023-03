Alta, magra, con curve sensuali nel suo abitino mini nero. Norma Williams a 74 anni sembra una modella. Tanto che suo sogno è sfilare alla Milano Fashion Week. Qualcuno dirà: fortunata lei, è una questione di genetica. Invece no: la signora afferma di sentirsi più in forma oggi di quando aveva 20 anni. Non è solo una questione di estetica ma soprattutto di energia. Come ha ottenuto questi risultati? Con lo sport, certo. Con la dieta, anche se è davvero poco convenzionale. Ma soprattutto con la testa. Perché c’è un presupposto fondamentale: “Se vai in pensione e non fai più niente della tua vita, è come mettere un piede nella fossa”. Bisognerebbe scolpirselo nella mente.

La signora Williams e non è proprio la classica nonnina con l’uncinetto in mano e i biscotti nel forno. Inglese originaria di Liverpool vive a Spoleto, dove insieme al compagno di 85 anni gestisce Umbria Holiday Rentals. Che cosa scrive sul suo Instagram? Partiamo dalla descrizione di sé: “Età 74!! Maniaca della salute e del fitness! Maniaca della moda! Osservatore del corpo! ANTI dimagrimento + dieta! Più a lungo vivi, maggiore è il tuo potenziale di bellezza!”. E ribadisce: l’invecchiamento è soprattutto una questione di approccio, di mentalità, che combatte rifiutando l’idea di sentirsi vecchia.

Poi, ovviamente, c’è lo stile di vita. Ma non è fatto di diete opprimenti. E’ stata intervistata anche dal New York Post e non ha nascosto che le sue abitudini alimentari prevedono una buona dose di calorie, di zuccheri. E allora ripartiamo dall’inizio. Da una giovinezza, anche se solo anagrafica, piuttosto sregolata. Cosa rivela Norma? “Andavo a letto con molti pacchetti di marshmallow al cioccolato, enormi sacchetti di Wotsits (patatine di varie forme) e una pagnotta bianca appena affettata”. Conseguenza? “Ero un disastro e mi sentivo male tutto il tempo”. Norma ha trascorso l’infanzia a Blackpool, nella contea inglese del Lancashire. Si è trasferita a Londra a 17 anni e ha subito intrapreso una carriera da modella. Ma brevissima: terminata dopo un ingrassamento incontrollato dovuto alle sue abbuffate notturne. Le ci sono voluti tre decenni per instaurare un rapporto equilibrato con il cibo.

La svolta che l’ha portata ribaltare tutto è arrivata. Ed è una scelta di alimentazione molto rilassata unita però a uno stile di vita molto attivo: “La grande differenza tra i 20 anni e i 70 è molto semplicemente l’energia. I miei livelli sono aumentati in modo esponenziale negli ultimi 50 anni”. Allora andiamola ad analizzare, questa regola di vita quotidiana dagli effetti sorprendenti. Partiamo dall’attività fisica. Nove chilometri di passeggiate ogni giorno e poi allenamenti (ma solo nei giorni feriali, nei festivi si può evitare) con pesi da 3 chili. La signora è inglese e ha scelto un momento preciso per farli: mentre aspetta che bolla il suo tè. E la dieta? Non vi aspettate lacrime e sangue. Ecco come lei stessa la descrive: “Per colazione un cornetto integrale ripieno di miele, più un cappuccino con il latte, a volte due o tre cappuccini al giorno”. Poi, buon peso, beve anche sei tazze di tè al giorno, ognuna con due cucchiaini di zucchero.Finito il pasto principale “posso mangiare anche quattro o cinque pacchetti di cinque biscotti salati” E la cena? “Noci miste, taglieri di salumi e formaggi, pane integrale, salmone grigliato o gamberi in pastella, patate e verdure”.

Nemmeno sul vino Norma lesina. Ammette: “Ne bevo una bottiglia intera ogni sera”. Va controcorrente rispetto agli allarmi lanciati negli ultimi mesi da diversi scienziati, che hanno ammonito sui danni dell’alcol. L’ha fatto anche la biologa Antonella Viola dell’Università di Padova, associandone il consumo ad alcuni tipi di tumore, almeno come concausa. Ma la signora non sembra dar molto conto a questi allarmi. Ci sono però due regole da rispettare. Evitare gli spuntini tra i pasti. E poi “mangiare solo dopo che gli allenamenti sono stati completati”. Questi sono i suoi segreti. Quando la gente la ferma per strada e le chiede l’età, rimane allibita. Norma, l’idea di sfilare almeno una volta nella vita in passerella, non l’ha mai archiviata. Insomma, è una over 65 fuori dagli schemi. Non chiamatela nonna, per carità.