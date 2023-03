“Dio li fa e poi li accoppia”. Con questo famoso proverbio, la scorsa domenica Gerry Scotti ha introdotto Victor e Gabriela Peralta, la coppia di sposini che nella terza puntata de Lo show dei record ha battuto un nuovo primato: quello del maggior numero di modifiche corporali. Alla domande su come sia nata la loro passione per questa pratica, Gabriela risponde: “Il nostro amore per i tatuaggi e per l’arte corporale è nato con noi. Perché siamo artisti, dipingiamo, non solamente il nostro corpo, ma facciamo tutto ciò che ha a che vedere con l’arte”. Poi, parlando della sua storia d’amore, continua: “Penso di aver trovato l’amore della mia vita, e non me lo riesco a immaginare senza tatuaggi!”

Per Victor, la prima modifica che ha fatto sono gli impianti a forma di stella che ha sulla fronte, risalenti a dodici anni fa. Ma il primo tatuaggio risale a più di quarant’anni fa, quando aveva solamente undici anni. Il primo impianto per Gabriela è stato un dono di Victor: “Gli ho chiesto di regalarmi un diamante. Lui mi ha detto che, siccome mi perdo tutte le cose, mi avrebbe regalato un impianto a forma di diamante, così non l’avrei perso. Oltre ad essere ‘comodo’ è stato anche più economico di un diamante vero!”

Quando parlano del loro rapporto con i parenti e gli amici, i due sono sereni. “Ovviamente chi ci conosce non ha problemi, bastano cinque minuti di chiacchierata e chiunque si scorda del nostro aspetto. Siamo persone come tutti, non c’è niente di strano”. Victor poi ha raccontato di aver regalato a suo padre, per festeggiare gli ottantadue, il suo primo tatuaggio. Dopo la chiacchierata con il conduttore, entra in scena l’iconico giudice del programma Marco Frigatti, e annuncia il verdetto: con le 41 modifiche di Victor e le 50 di Gabriela, la coppia si aggiudica ufficialmente il Guinness World Record per il maggior numero di modifiche corporali.