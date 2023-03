Macchè razzismo! Le accuse di Meghan Markle all’entourage reale sono solo “stronzate che accadono tra suoceri e nuora”. Durante Selective Outrage, lo show andato in diretta su Netflix, Chris Rock ha avuto battute al vetriolo anche per i principi in trasferta, Harry e Meghan. Il comico protagonista passivo dello Slapgate di un anno fa, ha prima esordito dolcemente: “Meghan Markle sembra una brava ragazza. Ma di che si lamenta se ha vinto la lotteria della pelle chiara?”. Rock ha recuperato le affermazioni in lacrime della Markle durante la celebre puntata dello Oprah Winfrey show dove la duchessa del Sussex ha accusato di razzismo la fu regina Elisabetta e il principe Filippo. “Ha detto mille volte ‘questo è razzismo, questo è razzismo’, ma di che diavolo di razzismo parla, queste sono solo stronzate che accadono tra suocera e nuora”.

“Conosco il suo dilemma – ha proseguito – una ragazza nera che cerca di essere accettata dai suoceri bianchi. Oh, è difficile ma non come quando una ragazza bianca cerca di essere accettata dai suoceri neri. Se sei nero e vuoi essere accettato dai tuoi suoceri bianchi, allora devi sposare una Kardashian perché accettano tutti”. Rock ha poi ricordato di aver rifiutato la partecipazione allo show della Winfrey che l’ha cercato per un anno, dopo lo Slapgate, incessantemente. “Non ho intenzione di sedermi in un salotto tv a piangere sull’accaduto e a fare la vittima”, ha chiosato lo stand up tra i più celebri negli Usa.