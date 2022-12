Anche Alfonso Signorini è approdato su TikTok, la piattaforma d’intrattenimento tanto amata dai giovanissimi (e non solo). Per farlo, ha scelto di affidarsi ad una delle coppie più amate sul web: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due, ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ancora bazzicano nello studio di Cinecittà: lei è l’inviata social mentre lui – conduttore del GF Vip party – ora sta momentaneamente sostituendo l’opinionista Sonia Bruganelli. Insieme hanno deciso di seguire il profilo TikTok del conduttore del reality di Canale 5. Il primo video di Signorini, infatti, risale al 29 dicembre scorso e lo vede impegnato nella challenge soprannominata ‘bombo o passo’. Meglio soprassedere sui dettagli della sfida, è sufficiente riportare la didascalia a corredo del filmato: “Sono finalmente sbarcato anch’io su TikTok. Diffidate dai fake. Basto e avanzo da me”. Poi un altro video, il più visualizzato al momento (1 milione di visualizzazioni) in cui Signorini si cimenta nel trend “Turning me into…” (come avevano già fatto Elena Sofia Ricci e i genitori dei Ferragnez). Il direttore di Chi ha scelto di vestire i panni dell’ex velino di Striscia La Notizia atteggiandosi come lui: “Una carriera in rovina per colpa dei Prelemi (cioè Pretelli e Salemi, ndr)”, si legge nella caption ironica. Ieri, invece, un filmato con Giulia Salemi, molto amata sui social (686.8mila follower su TikTok, 1.9 milioni su Instagram, 135mila su Twitter). Cosa fanno i due? Sulle note di ‘Non mi diverto’, l’influencer twerka mentre il conduttore Mediaset, con occhialoni neri e movimento di mani, finge di essere un trapper. Anzi, un “Young Signorini”, come ha scritto lui riferendosi al rapper Young Signorino. E come ha reagito il web a questa nuova veste del presentatore? Sulla piattaforma cinese sembra aver fatto centro: “Finalmente un po’ di leggerezza, ti ci voleva“, “Mi sento male, sto adorando tutto ciò. Ci voleva la Salemi per farmi stare simpatico Signorini”, “Adoro, siete il top”, i commenti. “Alfonso è il numero uno in assoluto”, assicura un altro utente. “Che orrore”, “Tre pagliacci”, “Che disagio”, alcuni dei commenti che si leggono sotto al post di Spettacolo Fanpage che riportava la notizia. Ultimissimo, in ordine di tempo, il TikTok pubblicato nella mattinata di oggi 31 dicembre. “Come sarebbe mio figlio se prendesse da me”, si legge sul filmato nel quale viene mostrata l’ipotetica foto di un ipotetico figlio di Signorini. “Per fortuna non ho figli”, il commento nella didascalia del conduttore. E giù a ridere nei commenti. Qualcuno si spinge più in là: “Io sono tua figlia, mi adotti per favore?”.