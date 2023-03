Rimangono lassù, a 100 metri di altezza, i quattro operai dell’impianto Kss nel Sulcis sardo, saliti sulla ciminiera lo scorso . La notte è stata funestata da un temporale che si è abbattuto sulla zona. I lavoratori sono attrezzati con sacchi a pelo, tende e vestiti pesanti, ora non piove più ma l’aria resta gelida. I quattro operai della Portovesme srl potrebbero ora decidere di restare sulla ciminiera sino al prossimo 3 marzo, in attesa degli esiti dell’incontro convocato a Roma dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso con la sottosegretaria Fausta Bergamotto, la regione Sardegna, le istituzioni locali, l’azienda e le parti sociali. Il tema sul tavolo è quello del costo elevato dell’energia che ha causato lo stop di alcune linee produttive nello stabilimento. Da oggi intanto parte la cassa integrazione a rotazione per i 550 lavoratori diretti. Glencore, il gruppo svizzero a cui fa capo lo stabilimento nel Sulcis, ha chiuso il 2022 con profitti più che triplicati a 17 miliardi di dollari (16 miliardi di euro). I ricavi sono saliti del 28% a 256 miliardi. La società ha annunciato che distribuirà ai suoi azionisti oltre 7 miliardi.

Sono invece scattati i primi 4 licenziamenti nelle ditte d’appalto che operano all’interno degli impianti della fabbrica di piombo e zinco. Le lettere “Sono state inviate ieri e oggi abbiamo tenuto una videoconferenza con Confindustria per cercare di trovare un ammortizzatore sociale che possa far rientrare questa ennesima emergenza nel territorio – dice Renato Tocco segretario Uilm Sulcis – La situazione sta peggiorando e mi auguro che dal tavolo di confronto del 3 possa arrivare una soluzione o, quanto meno, un impegno per una soluzione concreta sul costo dell’energia. Oggi a pagare il prezzo della crisi sono i più fragili, i lavoratori delle ditte esterne – aggiunge – chiedo che la politica regionale e nazionale trovino una soluzione perché la situazione sta esplodendo. E’ una bomba sociale“. “Non rasserenano gli animi neppure le decisioni come quella di stamattina di non concedere la sala per l’assemblea dei lavoratori delle ditte d’appalto in un momento in cui pioveva – osserva Tocco – ora serve che tutti facciano la propria parte per rasserenare una situazione difficile”.

“L’incontro di venerdì convocato dal ministero è certamente un passo avanti tuttavia di incontri nella nostra storia ne abbiamo visti tanti. Quindi aspetteremo dopo la convocazione fatti concreti che sono rappresentati dalla risoluzione del caro energia” afferma il segretario Filctem del Sulcis, Emanuele Madeddu. “Le proposte possono essere due: o un accordo commerciale tra privati oppure un intervento di tipo governativo mettendo al centro la stessa attenzione che il governo ha avuto in altre vertenze, pensiamo a Priolo o all’Ilva – aggiunge – I quattro lavoratori hanno trascorso la prima notte al freddo ma sono molto determinati perché comunque sia è vero che è arrivata la convocazione ma ci sono ancora tante incognite e nelle prossime ore i lavoratori valuteranno se stare ancora sulla ciminiera”.