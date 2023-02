Da quel momento, un’ondata di affetto e amore ha travolto i suoi cari: dal mondo della politica a quello della cultura, fino alla gente comune, che ha voluto dargli un ultimo saluto presso la camera ardente allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Maria De Filippi, legata a Maurizio Costanzo dal 1995 (anno in cui sono convolati a nozze) ha salutato ad uno ad uno tutti coloro che hanno reso omaggio al marito. Una stretta di mano, un sorriso accennato, la nota conduttrice non si è risparmiata neanche quando qualcuno le ha chiesto un selfie. La notizia è ormai nota a tutti, dal momento che ha fatto velocemente il giro del web tra indignazione e scalpore. Anche la conduttrice e politica Rita Dalla Chiesa ha voluto commentare il fatto. Nella giornata di ieri 26 febbraio, Dalla Chiesa ha deciso di scrivere un post al riguardo su Twitter, dov’è seguita da più di 205.000 follower. “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre. #Costanzo”, le sue parole a corredo dell’immagine in cui “il fan” scatta un selfie con De Filippi. Dalla Chiesa ha scelto di pubblicarlo, senza coprire il volto dell’interessato.

E così numerosissimi utenti hanno commentato a loro volta l’episodio disdicevole, ai quali l’ex conduttrice di Forum ha risposto a sua volta. “Ho letto un po’ di commenti qui sotto… il fatto è che se uno si presta allora si presta e non va bene può fare a meno perché quello (lì dentro) avete detto è suo marito. Se non si presta … chi si crede di essere. Il fatto è che non si può mettere tutti d’accordo “, ha scritto una signora. Quindi Rita Dalla Chiesa: “Il fatto è che non c’è alcun rispetto per il dolore degli altri“. “Rita, io credo che lei faccia ancora peggio, ma resta un mio punto di vista”, ha tuonato un altro utente. Secca la risposta della deputata: “Prego? Dica pure”. In tanti, invece, le hanno dato ragione pubblicando anche la foto di un’altra ragazza che aveva chiesto un selfie alla conduttrice di C’è Posta Per Te, Uomini e Donne e Amici. Intanto oggi, 27 febbraio, si terranno i funerali di Costanzo presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo (a Roma). La cerimonia funebre inizierà alle ore 15 e sarà possibile seguirla in diretta tv sia su Canale 5 con lo speciale di Verissimo ‘Ciao Maurizio’, sia su Rai Uno con la trasmissione pomeridiana Oggi è un altro giorno.