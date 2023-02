“Andrea non è entrato in clinica perché tutto quello che avete visto è una farsa del Brasiliano, ora vi dico tutto e vi chiedo di prestare attenzione perché è una situazione molto delicata che io non so più gestire”. Inizia con queste parole il video con cui Alisha Griffanti spiega ai follower la propria versione dei fatti circa la situazione del suo compagno, Andrea Diprè. L’avvocato, infatti, avrebbe intrapreso un percorso di disintossicazione dalla cocaina, ma i passi fatti fino a questo momento sarebbero andati in fumo anche da quando nella vicenda si è inserito ‘Er Brasiliano’, influencer che si è offerto di aiutare Diprè in questa missione recandosi fino a Praga, dove l’avvocato vive,

Su Tik Tok ci si imbatte in una miriade di video che vedono protagonisti Diprè e ‘Er Brasiliano’, compresi i loro battibecchi dovuti ai tentativi falliti di Diprè di seguire i consigli dell’influencer romano in merito alla disintossicazione. Allo stesso tempo, però, tra i follower serpeggia il dubbio che sia tutta una pantomima per creare hype. Dello stesso avviso è Alisha, che su Tik Tok è nota come ‘La diva del tubo’: “Stavo facendo dei piccoli passi insieme ad Andrea dopo averlo indirizzato insieme ad altre persone che gli vogliono bene verso il percorso di disintossicazione” spiega, “lo stavo pian piano convincendo ad entrare in clinica finché in questi giorni non è andato su il Brasiliano che è un influencer amico suo, il quale mi aveva detto che aveva intenzione di accompagnare lui Andrea in clinica soltanto che lo ha fatto per finta e per scopi pubblicitari“.

Griffanti avvisa dunque i follower di non credere a quel che vedono: “Il video che sta girando di Andrea che sale le scale della clinica è un fake come anche tutti gli altri video. Ora io non voglio pensare che il Brasiliano sia una persona cattiva […] però sicuramente ha preso la situazione in modo molto superificale, ha forse preso questo incontro un po’ come una collaborazione tra influencer giusto con l’intento di fare hype non sapendo che Andrea è una persona che ha gravi disturbi psichiatrici e sta molto male ed infatti Andrea ne è uscito malissimo da questo incontro, è completamente fuori di testa perché sa di avere mentito a me, sa di avere mentito al pubblico e non sa gestire questa situazione in cui si trova”.

Lo sfogo de ‘La diva del tubo’ continua con considerazioni amare: “Sa che lo voglio lasciare perché si è comportato male insieme al Brasiliano […] Sa che tuti i passi che abbiamo fatto fino ad ora sono andati in fumo e soprattutto ora correrà dietro al Brasiliano perché ha capito che il Brasiliano gli permette di fare hype senza però curarsi davvero, cosa che invece avevo intenzione di fare io […] Andrea purtroppo non sta bene quindi si fa manipolare facilmente. Chiedo a voi di non credere a nessun video che vedrete insieme al Brasiliano perché sono tutte delle pagliacciate e fate capire ad Andrea che deve affidarsi alle persone giuste altrimenti io mando veramente a fan**o tutti e non ne voglio più sapere nulla”.