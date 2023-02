Gianluca Grignani aveva già fatto capire il suo pensiero sull’ormai stranoto “show” di Blanco sul palco dell’Ariston. Ma è tornato sull’argomento ospite di Stasera c’è Cattelan e ripensando a un Festivalbar del 1995 quando smise di cantare, allontandosi dal microfono: “Io sono amico di Blanco. La prima cosa che ho pensato quando mi è successo non è stato tanto a me. Ho pensato ‘se adesso io faccio la cosa che va fatta, perché ho cinquant’anni, so come va fatta, a vent’anni non avrei saputo farla, si inca**no con lui il doppio’, allora ho pensato di dire la frase che poi ho detto, a vent’anni non ci sarei riuscito a cinquanta sì”, ha affermato il cantante. Ma cosa accadde esattamente nel 1995? “Ti racconto la verità – ha detto Grignani a Cattelan – Mi era arrivata una grossa biglia in fronte. Mi buttavo in mezzo alla folla perché avevo individuato il tipo che l’aveva lanciata, io volevo prendere lui, non me ne fregava di nient’altro. Ero un ragazzino, avevo 23 anni”. Il cantautore, sul palco dell’Ariston, ha dato il suo supporto a Blanco al termine di un’esibizione che ha chiesto di far ripertire, perché non si sentiva in cuffia: “Sono diventato grande e ho imparato, a 20 anni non avrei saputo farlo”.