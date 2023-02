È scontro aperto tra il team di Anna Oxa e Alberto Matano. Pochi giorni fa la manager e rappresentante legale dell’artista se l’è presa con quelle che ha definito “le ‘veline’ di Matano che arrivano sempre con novità accanendosi sempre su casi inesistenti aperti solo a danno di Anna Oxa”. Il riferimento era in particolare ad Anna Pettinelli, che durante una puntata de La vita in diretta aveva criticato la scelta della Oxa di indossare gli occhiali da sole durante l’intervista con Francesca Fagnani, a Belve. “La signora Pettinelli l’hai scelta bene, chi meglio di lei. Sempre pronta ad inveire contro una Donna che non ha mai avuto a che fare con lei nemmeno lontanamente. Tutti questi profili fake con la storia degli occhiali, ma basta… Dopo una tua puntata è come se si ribaltassero i cassonetti di immondizia contro Anna Oxa”, ha scritto ancora la Milano parlando anche di “accanimento del bestiame”.

MATANO E LA “VELINA” PETTINELLI RISPONDONO SUL CASO OXA – Matano aveva scelto la linea del silenzio, poi ieri, sempre a La vita in diretta, è tornato sull’argomento ironizzando con Anna Pettinelli, ospite in studio. “Io sono una velina di Matano e sono orgogliosa di essere una velina di Matano. Porca di una miseria”, ha risposto la speaker di RDS. Che ha aggiunto: “Ho criticato che lei portasse gli occhiali perché lo ritenevo irrispettoso in un’intervista vis à vis, Francesca aveva bisogno di interpetrate dagli occhi e da tante cose il pensare della sua ospite. Ho detto una cosa semplice”. A quel punto poi è stato Matano – accusato per altro di lavorare per Ballando e non solo per RAI oltre che di frequentare “persone che ‘accartoccerebbero’ Anna Oxa” – ad intervenire, annunciando di voler dire una parola chiara e definitiva sul caso: “Noi amiamo Anna Oxa, è una grandissima artista, siamo stati felici di averla rivista sul palco dell’Ariston. E io appartengo a quelli di cui lei parlava a Belve: le persone che le hanno comunicato la gioia di ritrovarla. Ci uniamo all’affetto dei fan. We love Anna Oxa. Va bene Milly?”.

LA RISPOSTA AL VETRIOLO DI MILLY MILANO – Evidentemente però a Milly Milano non è andata bene la risposta, visto il lungo post su Instagram in cui ha attaccato in maniera frontale il conduttore de La Vita in diretta. “Caro Matano mi tocca smentire anche quello che hai detto oggi. Tu non fai parte, proprio per niente, di quella commozione che è arrivata solo dal pubblico che ‘AMA’ Anna Oxa. Lo trovi in questa pagina e anche in ambienti diversi dai social. Tipo, Consoli, Giudici, Presidenti, scienziati, Ricercatori. Infatti, ha detto che ha tanti amici meravigliosi”, ha scritto la manager della cantante sulla pagina Oxarte. “La commozione ad Anna Oxa è arrivata in modo diretto e tu non c’eri perché non l’hai comunicata come l’ha comunicato chi si è commosso veramente. Anna Oxa col suo pubblico ha un rapporto d’Amore che non potete lontanamente immaginare. Non tradirebbe mai loro con la non serietà. La gente conosce lei ed impara a conoscere chi parla male di lei”.

Poi la Milano ha aggiunto un altro carico da novanta: “Posso smentirti, perché quello che hai trasmesso alla signora Oxa è tutt’altro e soprattutto è in antitesi con quello che dici. Basta vedere l’immagine che hai cercato nel web con impegno, scartando tutte le bellissime foto che si trovano, come ho fatto ora con te anche se non ho esagerato perché non lo farei se non per farti vedere che non fai parte delle persone a cui si riferiva Anna Oxa a Belve… Anzi… Per non parlare delle notizie costruite (questo è documentabile!). Non sto a farti l’elenco. È importante non imbrogliare. Il pubblico! Per questo ti rispondo… Anna Oxa quando parla della gente, parla di gente comune, popolare, parla di Artisti stranieri e anche italiani, come Rita Pavone, Silvia Mezzanotte e tante altri che si sono esposti per tutto quello che tu ed altri avevate costruito… a danno dell’attività lavorativa, della reputazione della persona”. E se l’è presa non solo con Vita in diretta ma con altri programmi di Rai1, tra cui ItaliaSì e Storie Italiane. “Non deve andare bene a me caro Alberto ma alla signora Oxa che è abituata a guardare i fatti perché di parole ne ha sentite nella sua vita. Non c’è riscontro di verità… Ironicamente con un sorriso mi verrebbe da dire Sali”. Ci sarà una controreplica di Matano? O sceglierà la via del silenzio?