“Mi avete costretto a cambiare numero” spiega ai follower Giuseppe Pirozzi, attore noto tra i più giovani per essere uno dei protagonisti di Mare Fuori. Pirozzi, che nella serie di Rai2 interpreta Raffaele Di Meo detto Micciarella, fa sapere di essere oggetto di numerose chiamate da parte di sconosciuti che hanno avuto il suo numero di telefono e lo contattano anche agli orari più assurdi.

L’attore si dice felice del successo che Mare Fuori sta ottenendo, ma questo non giustifica il fatto che i fan della serie si sentano legittimati a invadere la sua privacy: “Ciao ragazzi, faccio questo breve video per dirvi che delle persone mi stanno contattando su WhatsApp e mi stanno chiamando sul mio numero personale per chiedere foto, video ecc” racconta su TikTok. “Voglio partire dal presupposto che sono molto contento del supporto che state dando a me, alla serie, al personaggio, di questo vi ringrazierò sempre. Però, ragazzi, il numero è una cosa personale“. E ancora: “Vi chiedo, gentilmente, abbiate il rispetto di non chiamare alle cinque del mattino, perché io sono un ragazzo come gli altri, alle 7 mi alzo, vado a scuola e non posso fare la nottata senza dormire. Ci sono anche persone che sono state maleducate con me, nel chiedermi foto e video. Tralasciando questo, è una cosa che mi ha dato molto fastidio, perché il numero è personale. Abbiate anche il rispetto di non farlo girare. Al di là di tutto sono contento, grazie per la foga, ma mi avete costretto a cambiare numero”.