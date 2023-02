Galeotta fu Lione per la coppia più sorprendete di questo inizio 2023. A sparare la bomba, con una copertina che in poche ora ha fatto il giro del mondo, è Paris Match: Monica Bellucci, 58 anni, e Tim Burton, 64, stanno assieme. E i due fanno le cose tanto sul serio da aver scelto di vivere la loro storia nella più totale discrezione: l’attrice e il regista culto si frequentano infatti da quattro mesi, durante i quali sono riusciti a dribblare gli occhi indiscreti di fotografi e fan. Tutto è cominciato lo scorso ottobre rivela il magazine francese in uscita domani, secondo cui il colpo di fulmine è scattato al Lumière Film Festival di Lione. Proprio in quell’occasione, il regista – reduce dal successo clamoroso della serie Netflix Mercoledì – ricevette un premio speciale alla carriera che gli fu consegnato proprio dalla Bellucci.

I due si erano già conosciuti nel 2006, durante il Festival del cinema di Cannes, un incontro di pochi istanti che aveva lasciato però il segno. “Sono pazzo di Monica Bellucci. Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. È così bella…”, aveva commentato ironicamente (ma non troppo) Burton, intervistato dal settimanale Gala. Pochi mesi fa, qualcosa è però cambiato e a Lione si sono ritrovati complici e soprattutto single: la Bellucci lo è da quando è finita la relazione con l’artista Nicolas Lefebvre, Burton invece ha chiuso nel 2014 la storia con la sua storica compagna, l’attrice inglese Helena Bonham Carter, e da allora non si segnalano altre storie importanti. Dallo scorso ottobre hanno dunque deciso di conoscersi meglio, ma con un obiettivo comune: non rendere nota la loro frequentazione, puntando tutto su discrezione e profilo che più basso non si può. Una soffiata ai paparazzi ha scombinato però i loro piani e da poche ore la loro storia è di dominio pubblico.