Don Lemon, il popolare conduttore della CNN, tornerà in onda dopo essere stato sospeso per una settimana. Il motivo della pausa forzata? Ha detto che la candidata repubblicana alle presidenziali statunitensi 2024, Nikki Haley, “non è nel fiore degli anni“. Lemon dovrà seguire un corso di formazione per imparare a non fare più commenti sessisti come questo. Il conduttore ha aggiunto che “una donna è da considerarsi nel fiore degli anni tra i 20, i 30 e forse i 40 anni”. Il commento sessista è arrivato mentre Lemon commentava la proposta di Haley, 51 anni, di sottoporre a test cognitivi tutti i politici over 75.

Don Lemon di anni ne ha 56. Ora, l’espressione “nel fiore degli anni” va fatta estinguere al più presto perché è ostile e pericolosa come il Giganotosaurus. Anzi peggio, perché è pure senza senso mentre il mostruoso gigantosauro avrà pure avuto il suo scopo nel vasto progetto dell’evoluzione. O forse no, non è ora di fare una disamina sui dinosauri ma un breve discorsetto su Don Lemon. Dicevamo, se per un attimo, un attimo solo prima di metterla per sempre sul ripiano più alto del nulla, usiamo l’espressione “nel fiore degli anni”, chi è nel fiore degli anni, lui? Sarebbe contento se qualcuno dicesse che non solo non è più “nel fiore degli anni” ma persino il suo nome, così caruccio da bambino e spavaldo da giovanotto, ora fa un effetto caricaturale? Mica se lo è scelto lui, che commento brutto sarebbe. Ebbene, speriamo che il corso serva a Don Lemon. E che capisca che c’è chi è sempre nel fiore degli anni e chi invece nasce e resta una cocciniglia.