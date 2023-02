È morto a 28 anni l’attore statunitense Jansen Panettiere, fratello minore dell’attrice Hayden. Jansen era noto ai più giovani per aver preso a telefilm trasmessi sui canali televisivi Nickelodeon e Disney Channel, come Even Stevens. Il decesso è avvenuto lo scorso 19 febbraio nella sua casa di New York. A confermare la notizia della prematura scomparsa è stata, alla Cnn, Kasey Kitchen, portavoce della sorella di Jansen. Sconosciute per ora le cause della morte, ma il Daily Mail fa sapere che da tempo l’attore aveva problemi di salute mentale, soprattutto ansia e depressione.

Jansen Panettiere era nato il 25 settembre 1994 a Palisades (New York), e sin da giovanissimo si era dedicato al mondo della recitazione. Il debutto era avvenuto nel 2002 con la serie Even Stevens cui erano seguite Hope & Faith, Bluès Clues & You, Tutti odiano Chris, Major Crimes e The Walking Dead.