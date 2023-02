“Io ho un divorzio alle spalle che non mi aspettavo, che però era giusto così. È stato qualcosa che è arrivato a ciel sereno, mi ha decisamente spezzata“. Ospite a Domenica In, Andrea Delogu parla anche della propria vita sentimentale, segnata dal divorzio con Francesco Montanari e, in tempi più recenti, dall’amore per un uomo più giovane. Prosegue infatti Delogu nel salotto di Mara Venier: “Poi ho cercato di rialzarmi, di conoscere altri esseri umani in giro per il mondo. In realtà l’unica persona che mi ha capita dopo anni è il ragazzo con cui sto adesso“. Il riferimento è a Luigi Bruno, modello di 24 anni, a cui è legata da quasi due anni e quando Delogu ne parla le si illuminano gli occhi: “Questa storia è un po’ criticata, però ogni volta che ho l’occasione di raccontarla mi sento di sottolinearla: Io sto con un ragazzo che ha 16 anni in meno di me. Ogni volta che dico questa cosa o pubblico, raramente, una foto di me e lui ricevo tantissime critiche“.

Conclude poi con una riflessione: “Se è la donna ad essere più grande dell’uomo è come se fosse un peccato divino, non è possibile”, interviene Mara Venier: “Però se un uomo di una certa età sta insieme ad una ragazzina va tutto bene”.