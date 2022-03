Tra gli ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, durante la puntata ieri 5 marzo, anche Andrea Delogu. La scrittrice, conduttrice e attrice, 39 anni, ha esordito raccontando la propria infanzia: “Sono nata e cresciuta a San Patrignano, dove sono rimasta fino ai 10 anni. Sono stata una bambina libera in un mondo chiuso”, ha iniziato a spiegare. Poi ha aggiunto: “Ho avuto la possibilità di conoscere una tranquillità rara nella sicurezza delle persone che avevo accanto. Avevo una famiglia di 2000 persone. A 10 anni ho avuto un grande shock scoprendo il mondo fuori. I miei genitori, quando sono cresciuta, mi hanno cominciato a raccontare. Il fatto che loro mi abbiano spiegato il motivo, mi ha aiutato molto. Da adolescente, magari in discoteca, ho avuto occasione di approcciarmi a droghe anche pesanti e sapevo di cosa si trattasse. Ho scelto, grazie ai miei genitori, di non sbagliare”.

Nel corso del dialogo con Toffanin Delogu ha anche sottolineato il suo dispiacere per alcune etichette che restano nel tempo: “Quando una persona sbaglia e, non so, ruba una macchina, paga per questo sbaglio e poi non lo chiamerai mai, dopo 10 anni per dire, ‘ladro’. Giusto? Se tu invece incontri una persona che in gioventù ha sbagliato, ha fatto uso di droghe pesanti e ha pagato sulla propria pelle. Anche se si è disintossicato, verrà sempre chiamato ‘ex tossico’. Io questo non potevo accettarlo nei confronti dei miei genitori perché loro hanno pagato e sofferto. Quando siamo usciti, io volevo proteggerli. E ti dico una cosa: San Patrignano sarà sempre casa mia”.

Poi, cambiando totalmente registro, ha raccontato del matrimonio finito con l’attore Francesco Montanari: “Sono stata felice, moglie di una persona fantastica e di un grandissimo attore. La storia è finita un anno e mezzo fa, ci siamo separati ma siamo stati bravi a nasconderlo, si è saputo sei mesi dopo”. E oggi? “Siamo amici, l’amore è stato profondissimo e ha bruciato le tappe, ora si è trasformato. Noi eravamo entrambi presi dal lavoro, pensavamo che il nostro amore fosse più forte e invece l’amore ha bisogno di essere curato e coccolato – ha continuato Delogu -. Così ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che era arrivato il momento di fare un passettino su strade diverse. Ci sentiamo ancora. Uno come Francesco non lo incontrerò più, è una persona meravigliosa”.

In seguito ha rivelato: “Diciamo che ora sono una donna single, ho conosciuto 2-3 persone, però… Adesso sto conoscendo una persona più giovane di me. Anzi, come scrivono i giornali ‘sensibilmente’ più giovane di me. Mi sono sentita offesa”, ha scherzato. “No, no aspetta. Racconta, lo conosciamo?”, ha aggiunto Toffanin incuriosita. “Ti spiego, non è come sembra – ha detto Delogu -. È una persona che vuole conoscermi, non mi chiede subito di andare a convivere, di fare una famiglia. Ho 40 anni ma la mia vita non è finita! Questo ragazzo fa il modello ed ha 23 anni. Vedessi com’è bello in costume!”. “In effetti un po’ giovane, però va bene. Sei in formissima e soprattutto ti rende felice”, ha concluso la conduttrice. Ma chi sarà questo fantomatico ragazzo? Secondo Fanpage potrebbe trattarsi di Luigi Bruno, con cui Delogu era stata ‘pizzicata’ dai paparazzi di Diva&Donna lo scorso ottobre. Sarà davvero lui? Difficile a dirsi.