Da nozze show a nozze shock, il passo è breve. Il matrimonio più glamour del 2022, quello tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, rischia ora di trasformarsi in una saga giudiziaria di cui è difficile prevedere il finale. Al centro di tutto non c’è alcun divorzio, almeno per ora, ma uno scontro destinato ad alimentare gossip e polemiche: quello tra i genitori della sposa, Claudia e Nelson Peltz – imprenditore americano il cui patrimonio supera i due miliardi di euro – e le weddign planner Nicole Braghin e Arianna Grijalba, subentrate in corsa dopo l’addio di Preston Bailey, l’organizzatore più amato dallo star system americano, che mollò tutto dopo un anno di preparativi.

LE WEDDING PLANNER CONTRO NICOLA PELTZ E I SUOI GENITORI – Accade dunque che a due mesi dalle nozze, costate circa 3 milioni 300mila euro, tutta l’organizzazione passò nelle mani di Plan Design Events per un compenso di circa 295mila euro, come ha svelato il Daily Mail, entrato in possesso delle carte giudiziarie. Le cose però si mettono quasi subito male: la futura sposa non risponde mai ai loro messaggi, le richieste si fanno sempre più assurde e i toni di Nelson Peltz aggressivi (le accusa persino di organizzare “una festa di merda”) a tal punto che il milionario minaccia di far saltare le nozze. Che invece si terranno come da agenda: tre giorni di festa, 500 invitati vip e un evento all’apparenza da favola. Poco dopo però i Peltz denunciano le due, accusandole di non aver portato a termine il lavoro stabilito e di averlo fatto male. Braghin e Grijalba però non ci stanno e contro denunciano al tribunale di Miami per rottura di contratto e interferenze nell’accordo, citando Nicola Peltz Beckham, sua madre Claudia ed il wedding designer Rishi Patel. Il risarcimento danni? Potrebbe sfiorare il milione di euro.

IL TRUCCO DELLA SPOSA DA 93MILA EURO E LE BUGIE A VICTORIA BECKHAM – Dalle pagine della contro richiesta delle due wedding planner emergono dettagli gustosi, criticità di ogni sorta e spese folli. A cominciare dal costo per il trucco e l’acconciatura della sposa, che avrebbe speso circa 93mila euro. “Se lo sa Brooklyn la ammazza” avrebbe detto Nelson Peltz. L’altra grande preoccupazione, questa volta della madre Claudia, era nascondere alla consuocera Victoria Beckham il clamoroso sgambetto a pochi mesi dalle nozze: secondo gli accordi iniziali, l’ex Spice Girl avrebbe infatti dovuto disegnare l’abito della sposa, che invece, in accordo con la mamma, scelse in segreto un abito di Valentino. Come Posh Spice abbia reagito, resta un mistero. Non lo è più invece il costo del regalo agli sposini fatto da David Beckham: la Jaguar XK140 del 1954 completamente restaurata, ridipinta con una sfumatura di azzurro il cui nome rimarrà segreto e dunque non replicabile, e con motore elettrico, è costata al papà dello sposo 400mila euro.

LE RICHIESTE PIÙ ASSURDE PER LE WEDDING PLANNER – Ma la lista delle richieste fatte avere alle due wedding planner riserva chicche surreali. A cominciare dal bianco dei fiori, considerato troppo bianco; quanto ai colori, i genitori della sposa avrebbero pretesto di “customizzare” una dei saloni della villa da 93 milioni di euro trasformandolo in uno scrigno tutto rosa, con tanto di enormi colonne della stessa sfumatura. Capitolo menù: anche quello fu stravolto all’ultimo, puntando incomprensibilmente sui prodotti della catena di hamburger Wendy, con piatti rinominati per la festa, tra cui il panino “Nicola and Brooklyn Combo”. Bocciata poi la lista degli invitati, riscritta addirittura cento volte con l’ordine tassativo di escludere il Governatore della Florida De Santis e l’arrabbiatura colossale per il forfait di Lewis Hamilton (impegnato nel Gran Premio d’Australia). E ancora, ecco pure i dubbi su Meghan Markle: quando le wedding planner riferirono che lei e Harry avevano chiesto un invito alle nozze, la risposta laconica fu “Chi è questa Meghan?”. Insomma, sembra la sceneggiatura di un cinepanettone.