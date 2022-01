Andrea Delogu, Francesco Montanari. Una ex coppia amatissima, forse per il loro essere simili a tante altre coppie, nonostante la notorietà. Oggi, a distanza di un anno dalla fine dell’amore, la conduttrice spiega a F i motivi: “Con Francesco abbiamo passato insieme sette anni che rivivrei subito. Mi hanno dato la possibilità di capire chi sono anche in un contesto familiare, di avere dei suoceri fantastici. Ma le cose cambiano e noi a dicembre 2020 abbiamo deciso di separarci, anche se poi la notizia è uscita solo a marzo”. Come mai la separazione? Ebbene, Delogu non ci gira intorno: “Ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu“. Delogu ammette che non le è sembrato giusto cercare a tutti i costi un figlio quando le cose già non andavano: “Quando ci siamo accorti di adorarci senza più amarci ce lo siamo anche detti: un figlio aiuterebbe. Ma poi ho pensato: che senso ha costruire una famiglia se la storia già non sta funzionando? Siamo ancora liberi e giovani. Io i miei 39 anni non me li sento”.