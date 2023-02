L‘attacco frontale di Fedez a Mario Giordano e al programma Fuori dal coro ha suscitato non poche reazioni nel mondo politico e della cultura. “Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride, offende. Amicizia e solidarietà a Mario Giordano, gigante nel giornalismo e nella vita”: è questo il commento di Matteo Salvini, che difende il giornalista dalle parole del rapper.

Tutto nasce da alcune stories di Fedez che spiega di essere venuto a conoscenza di un’inchiesta della trasmissione di Rete4 sulla sua presunta omosessualità. “Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal coro, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al c***o. Perché mai Fuori dal coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale?” ha tuonato il cantante dai propri social dopo aver condiviso alcuni passaggi di una telefonata intercorsa tra lui e una giornalista del programma. Giordano ha smentito l’esistenza dell’inchiesta, ma nell’audio pubblicato da Fedez la giornalista parla di un servizio da mandare in onda proprio a Fuori dal coro.

Lo sfogo dell’artista – che ha tra le altre cose ha detto: “Voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto – non è piaciuto a Hoara Borselli, che ha twittato: “Ecco gli inclusivi che bullizzano. Una sequela di insulti violentissimi contro Mario Giordano. Giù le mani da Giordano!!”, e nemmeno all’opinionista Francesco Giubilei e a Diego Fusaro, che ha scritto: “Ma non erano per l’inclusività e per la messa al bando dell’hate speech loro, i guerriglieri dell’arcobaleno?“.

“Fedez contro Mario Giordano: ‘Nello scroto…’. Insulti choc su Fuori dal coro” (“Il Tempo”). Ma non erano per l’inclusività e per la messa al bando dell’hate speech loro, i guerriglieri dell’arcobaleno? — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) February 19, 2023

Ecco gli inclusivi che bullizzano. Una sequela di insulti violentissimi contro Mario Giordano.

GIÙ LE MANI DA GIORDANO!!@mariogiordano5 #Fedez #Giordano #Fuoridalcoro pic.twitter.com/W3Lm8uPRd2 — Hoara Borselli official (@HoaraBorselli) February 19, 2023