Mario Giordano ribadisce l’estraneità del suo programma, Fuori dal coro, rispetto alla presunta inchiesta sull’omosessualità di Fedez, scaturita – com’è facile intuire – dopo il caso del bacio con Rosa Chemical al Festival di Sanremo. Lo fa parlando della giornalista con cui il rapper ha avuto una telefonata pubblicata, per qualche stralcio, sui social.

Nelle scorse ore Giordano ha risposto al cantante che accusava lui e la trasmissione di condurre “inchieste del c***o”, spiegando: “Caro Fedez ti sei sbagliato: Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”. Ora, contattato da Fanpage, Mario Giordano non rivela l’identità della giornalista in questione, ma alla domanda sul legame con Fuori dal coro la definisce “scheggia impazzita”, scaricando di fatto la propria responsabilità e suggerendo l’ipotesi che sia stata lei a prendere, probabilmente in autonomia, l’iniziativa. Fornisce qualche particolare in più, invece, al Corriere della Sera: “È una collaboratrice che lavora per diversi programmi Mediaset e anche per noi, ma non posso rispondere di tutto quello una persona fa: se accoltella qualcuno per strada, io non posso essere certo ritenuto responsabile”.