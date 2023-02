Che cos’hanno in comune Beppe Signori e Leonardo Da Vinci? La casa in cui hanno vissuto: palazzo Felicini, che ora l’ex calciatore ha messo in vendita. Stando a quel che riporta Il Corriere della Sera, Singori avrebbe deciso di vendere la sua casa di Bologna malgrado sia molto legato a quella residenza che ha visto come ospite illustre anche Leonardo Da Vinci. Il fatto risale al 1515, quando Da Vinci era al seguito di Giuliano de’ Medici che si trovava in città per incontrare Francesco I re di Francia. Palazzo Felicini dal 2002 è di proprietà di Signori e ora è in vendita da Sotheby’s per la cifra di 3 milioni e 200mila euro.

Una decisione non facile per Signori, che ha definito quella casa in cui ha visto crescere la sua famiglia “un pezzo di cuore”. La dimora ha una superficie di circa 620 mq. Disposta su tre livelli, la residenza, decorata in cotto, è “dotata di un ingresso indipendente al quale si accede da una corte comune ad altre unità immobiliari” si legge sul sito di Italy Sotheby’s Realty.