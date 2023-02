Quando la trap arriva in città, persino Milano si ferma. È successo nelle scorse ore, quando il quartiere Brera è diventato set di un video musicale che vede protagonisti due rapper, Rondodasosa e Capoplaza. Tanti i fan accorsi per l’occasione, al punto da creare disagi per residenti e automobilisti rimasti bloccati nel traffico. Qualche momento di tensione ma nessun disordine di rilievo, a parte il danneggiamento di due auto in sosta come riporta il Corriere della Sera.

Punto di ritrovo per artisti e fan sono stati piazza San Simpliciano e via Tessa. Qui sono state girate le immagini della nuova clip, con tanto di casse, bandiere dell’Albania e auto di grossa cilindrata. Alle 18:30 l’arrivo dei poliziotti ha fatto allontanare i ragazzi, e qualcuno sarebbe già stato identificato. Sui social dei rapper sono visibili alcune immagini che documentano il pomeriggio di riprese: “Musica per strada, mica per il circo di Sanremo”, si legge in un video condiviso da Rondodasosa.