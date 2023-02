Nuovo affondo del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sulla questione ucraina. “Io a parlare con Zelensky se fossi stato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili. Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore”, ha affermato Berlusconi in relazione all’incontro di venerdì scorso tra Giorgia Meloni e il presidente ucraino a marine del Consiglio europeo.

“Per arrivare alla pace penserei che il signor presidente americano dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli: ‘È a tua disposizione dopo la fine della guerra un piano Marshall per ricostruire l’Ucraina. Un piano Marshall da 6, 7, 8, 9mila miliardi di dollari, a una condizione: che tu domani ordini il cessate il fuoco, anche perché noi da domani non vi daremo più dollari e non ti daremo più armi”, ha aggiunto Berlusconi, dopo aver votato nel seggio di via Ruffini a Milano. “Soltanto una cosa del genere – ha aggiunto – potrebbe convincere questo signore (il presidente dell’Ucraina ndr) ad arrivare ad un cessate il fuoco”. “Non spetta a me giudicare e dare i voti a Berlusconi, queste sono cose che riguardano gli italiani. Mi limito ai fatti, e i fatti dicono che per otto anni, dal 2014, la Russia ha insistito perché fossero applicati gli accordi di Minsk per la pace in Ucraina. Ma questo non era quello che l’Occidente aveva in mente”, ha detto all’Ansa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, a commento delle dichiarazioni. Il presidente Zelensky è ormai un’immagine usata per “una campagna pubblicitaria” allo scopo di “far vedere che la Russia è cattiva e l’Occidente è buono. Ormai – ha aggiunto la portavoce – è un’immagine che appare ovunque, dalle partite di calcio al vostro Festival di Sanremo. È una cosa assolutamente ridicola”.

“Forza Italia è da sempre schierata a favore dell’indipendenza dell’Ucraina, dalla parte dell’Europa, della Nato e dell’Occidente. In tutte le sedi continueremo a votare con i nostri alleati di governo rispettando il nostro programma”, puntualizza poco dopo il ministro degli Esteri (e membro di Forza Italia) Antonio Tajani.

Le affermazioni di Berlusconi seguono quelle dello scorso ottobre quando, durante una riunione con i deputati di Forza Italia, aveva ricordato il suo legame d’amicizia con Vladimir Putin ed espresso condotte sulla politica di Zelensky attribuendogli la responsabilità per lo scoppio della guerra. Il cambio di tono risale però al 22 settembre scorso quando, dopo aver difeso la posizione e le risoluzione della Nato,Berlusconi aveva iniziato ad usare toni molto più morbidi verso Mosca. Lo stesso giorno l’ambasciata russa in Italia aveva postato su Twitter una foto di Berlusconi insieme a Putin scrivendo di avere “molte cose da ricordare”.

Come prevedibile le parole del leader di Forza Italia scatenano le reazioni dell’opposizione. “Giorgia Meloni è d’accordo con le parole inquietanti pronunciate da Berlusconi sulla guerra in Ucraina? Oggi di fatto si è schierato ufficialmente con la Russia di Putin. Con questi alleati di governo la premier non si lamenti di come viene trattata in Ue” scrive su Twitter la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi.

“Berlusconi ricomincia con i suoi vaneggiamenti putiniani, in totale contrasto con Ue, il governo di cui fa parte e il ministro degli Esteri che è anche espressione del suo partito. Pessimo”, commenta il leader di Azione, Carlo Calenda. “Berlusconi conferma che questo governo non ha credibilità in politica estera. Poi Meloni dà la colpa a Macron del nostro isolamento internazionale. Che pena e che vergogna“, aggiunge Elena Bonetti, vice presidente della federazione Azione-Italia Viva.