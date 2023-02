Era il 1997 quando Nek si presentò sul palco dell’Ariston cantando Laura non c’è. Sono passati 22 anni. E tutti noi, in qualche modo, siamo invecchiati. Tranne lui.

Ma quali sono i modi che Filippo Neviani in arte Nek mette in atto per fermare il tempo? Perché il nostro, a differenza di molti altri visti anche sul palco dell’Ariston, non sembra aver fatto ricorso a botox o punturine. Dopo attente ricerche, abbiamo provato a formulare delle ipotesi.

Lo mettono in un silos, in criogenesi, e lo levano solo quando è pronto per salire sul palco La sua devozione alla Madonna di Medjugorje ha funzionato E’ Benjamin Button Dorme inglobato in un grosso sacco di cellophane pieno di acido ialuronico Cammina dalle 8 alle 9 ore al giorno in totale solitudine congiungendosi con gli alberi E’ un consumatore accanito di prugne secche che, secondo gli scienziati della Tufts University, fanno rimanere giovani Non ride dal 1997, quindi da quando… Indossa una maschera di Nek ma non è Nek E’ un ologramma: il vero Nek è invecchiato come tutti e vive in Texas dove ha messo in piedi un allevamento di mucche da latte Ha un culo della Madonna

Qual è la verità?