“Non mi sono mai scusata per nessuna delle scelte creative che ho fatto né per il modo in cui appaio o mi vesto e non inizierò adesso”. Madonna, come al solito, non ha intenzione di farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Dagli anni ’80 a oggi ha sempre difeso con le unghie e con i denti le proprie scelte artistiche, fossero essere musicali o semplicemente estetiche. Dopo il polverone suscitato dalla sua apparizione ai Grammy Awards, la star prende la parola e replica su Instagram a quanti hanno ironizzato sul suo aspetto “irriconoscibile” per gli ormai numerosi ritocchini: “Invece di concentrarsi su ciò che ho detto nel mio discorso, che riguardava il ringraziamento per il coraggio di artisti come Sam (Smith, ndr) e Kim (Petras, ndr), molte persone hanno scelto di parlare solo di mie foto in primo piano scattate con una fotocamera con obiettivo lungo da un fotoreporter che distorcerebbe la faccia di chiunque!!” scrive la cantante sul suo profilo Instagram ufficiale.

Madonna prosegue: “Ancora una volta mi ritrovo vittima di misoginia e discriminazioni in base all’età che pervadono il mondo in cui viviamo. Un mondo che si rifiuta di celebrare le donne che superano i 45 anni e sente il bisogno di punirle se continuano ad essere volitive, laboriose e avventurose”. Ciononostante, la popstar si dice felice di continuare a fare da apripista a intere generazioni di musiciste, sperando che loro in futuro non si trovino a vivere quel che sta sperimentando lei in prima persona: “Sono stata attaccata dai media dall’inizio della mia carriera ma capisco che questo è un test e sono felice di essere una pioniera in modo che tante altre donne non avranno di questi problemi negli anni a venire”.