Se venisse confermato sarebbe il primo terremoto del 2023 nel mondo del gossip italiano. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sarebbero lasciati. A lanciare il gossip sono Dagsopia e The Pipol Gossip, che parlano di un tradimento da parte di Moser, il quale sarebbe già stato cacciato di casa e al momento vivrebbe da Mattia Rivetti, ex di Melissa Satta. A conferma della rottura ci sarebbe un indizio che non è sfuggito ai più attenti: Cecilia non indossa più l’anello che le era stato donato dal compagno in occasione della promessa di matrimonio. Solo pochi mesi fa, infatti, i due, insieme dal 2017, avevano annunciato le nozze. Per ora le foto di coppia non sono ancora state cancellate dai rispettivi profili social. Si attendono dunque sviluppi dai diretti interessati.