Il destino li ha fatti incontrare nella casa del Grande Fratello Vip: era il 2017 e tra loro scattò subito la scintilla. Da allora sono diventati inseparabili, tanto che ora sono pronti a giurarsi amore eterno. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno fatto il grande annuncio: presto si sposeranno. È stato il modello, figlio del grande campione di ciclismo Francesco Moser, a dare la notizia condividendo un appassionato video su Instagram con in bella vista l’anello appena donato alla compagna: “And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”, le sue parole. L’occasione per la proposta di nozze è stata creata proprio durante questo lungo ponte di Ognissanti che i due hanno trascorso insieme in montagna: luce soffusa, candele accese e disposte per terra a formare un cuore, Ignazio ha creato l’atmosfera romantica per eccellenza, prima di sfoderare il brillante. Già lo scorso luglio, in un’intervista a Chi, la coppia si era detta pronta a compiere “il grande passo”: detto fatto. Ora non resta che attendere dettagli, in primis la data scelta per il grande giorno.

