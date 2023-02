Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto ​Alessandro Lo Cascio, storico manager di artisti come Gina Lollobrigida e Raffaella Carrà. A dare l’annuncio su Instagram Sandra Milo, che gli dedica un lungo e commosso pensiero: “Oggi si è spento inaspettatamente un collaboratore prezioso, un amico di vecchia data, molto più di un fidato agente, quasi un quarto figlio: Alessandro Lo Cascio. Oggi il mio amato Alessandro se n’è andato dove non sentirà più alcun dolore, dove risuonerà ancora nell’aria la sua risata argentina, dove gli angeli lo accoglieranno prendendolo per mano” scrive l’attrice, che prosegue: “Oggi con lui se ne va un bel pezzo della mia vita. Oggi una parte del mio cuore resterà mancante di uno degli affetti più leali, più sinceri, più veri. Ma di lui mi resterà l’ultima immagine di un viso sereno, disteso, non contratto dalla morte sopraggiunta improvvisa e questa è l’unica cosa che mi dà conforto in questo momento di grande dolore in cui le regole ferree dello spettacolo non mi consentono di fermarmi. Neppure di fronte alla morte un artista può abbandonare il proprio lavoro. Mi stringo con affetto a sua moglie Cristina e ai figli Giorgio e Lorenzo, per i quali sarò sempre una presenza costante e amorevole finché il buon Dio non mi chiamerà a sé”.

Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello di Mara Venier: “Alessandro eri gentile… buono…generoso… troppi dolori per te !!! Ti volevo tanto bene”. Secondo indiscrezioni Lo Cascio sarebbe deceduto per un improvviso attacco di cuore.