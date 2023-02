Nel 2020 Alberto Matano e Lorella Cuccarini sono stati al centro di una vicenda molto discussa che ha visto “la più amata dagli Italiani” uscire da La vita in diretta accusando il collega di maschilismo. Oggi, a quasi 3 anni da quei fatti, Matano non sa ancora dire che cosa sia accaduto in realtà: “Non l’ho ancora capito. Ma a Sanremo non vedo l’ora di ballare la sua La notte vola…“. Già, perché la Cuccarini sarà presente al Festival come ospite di Olly nella serata dei duetti. A Sanremo ci sarà anche Alberto Matano, pronto a condurre La vita in diretta dalla città dei fiori: “Diventeremo la dépandance dell’Ariston. Andremo in onda dal Casinò con tutti i protagonisti: ci sarà anche Amadeus” spiega in un’intervista a Il Messaggero.

50 anni compiuti lo scorso settembre, Alberto Matano si dice pronto anche a un programma in prime time, anche se: “Non ho il tempo di pensare a un formato, ma sono prontissimo”. Sul fronte personale, invece, dopo l’unione civile con Riccardo Mannino celebrata l’11 giugno 2022, il giornalista ammette che è cambiato “tanto. Nella nostra quotidianità, ormai anche pubblica, e nell’interazione con la gente. Mi ha sorpreso l’affetto della gente. Incredibile”.